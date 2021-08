Paint w Windows 11 otrzyma tryb ciemny. Interfejs także dostanie szereg zmian

Nową wersję Painta zapowiedział na swoim Twitterze Panos Panay, dyrektor ds. produktu w Microsofcie. Panay opublikował krótki filmik, który rzuca nieco światła na kolejną odsłonę wbudowanego w Windowsa programu graficznego.

Ogromna aktualizacja

Jak donosi The Verge, jest to pierwsza tak duża aktualizacja Painta od wielu lat. Pierwszym, co się rzuca w oczy w materiałach promocyjnych udostępnionych przez Panaya, jest tryb ciemny. Nie da się ukryć, że aplikacja bardzo potrzebowała tej zmiany. Obecnie trudno znaleźć na rynku program graficzny, który nie oferuje tego rodzaju udogodnienia, dlatego użytkownicy z pewnością docenią tą zmianę.

To jednak nie wszystko, co ma zaoferować nowy Paint. Dzięki dodanemu paskowi narzędzi dostęp do wielu funkcji powinien być zdecydowanie łatwiejszy. Film pokazuje wszystkie dostępne w nowym Paintcie funkcje pędzla i ich efekty. Narzędzie do czcionek również wydaje się być bardziej intuicyjne dzięki łatwiej dostępnym opcjom rozmiaru, wyrównania i nie tylko.

Testy przed wydaniem