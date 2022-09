Pakiet Microsoft Office 2021 – czy warto?

Co to jest Microsoft 365?

Na początku trzeba jednak coś wyjaśnić. Otóż wiele osób myli tradycyjny pakiet Office z Microsoft 365. Choć na pierwszy rzut oka oba produkty są tym samym, Microsoft zdecydował się na wprowadzenie pewnego podziału. Otóż w przypadku office 2021 klucze aktywacyjne są kupowane jednorazowo i dotyczą wyłącznie jednego urządzenia. Plusem takiej sytuacji jest to, że w zamian za opłatę użytkownik dostaje cały zestaw narzędzi do nieograniczonego wykorzystania w czasie. Taka wieczysta licencja oznacza, że raz kupiony pakiet MS Office 2021 będzie do naszej dyspozycji za 10, 20 lat... o ile komputery będą z nim kompatybilne, rzecz jasna. No bo wielkim minusem Office'a jest to, że nie podlega aktualizacji. Nowe funkcje i zgodność środowiskowa z przyszłościowymi elementami systemów operacyjnych nie wchodzi tutaj w grę, tak więc aby móc pracować na najnowszych wersjach Worda czy Powerpointa – trzeba będzie kupić zupełnie nowy pakiet.

Microsoft 365 z kolei opiera się na subskrypcji. To pozwala na większą elastyczność oraz pewność, że programy biurowe i edukacyjne Microsoftu będą aktualizowane na bieżąco. Ewentualna niekompatybilność z systemem operacyjnym przyszłości nie stanowi w tym wypadku problemu. Poza tym oprócz zestawu przydatnych programów, Microsoft 365 na dzień dobry daje nam pełen 1 terabajt przestrzeni dyskowej w chmurze na każdą osobę. Za to wszystko jednak trzeba dokonywać regularnych opłat, których wysokość z biegiem czasu może przekroczyć jednorazową cenę za pakiet MS Office 2021.

Rozwiązania Windows dla użytkowników domowych

Microsoft Office 2021 to kompleksowy zestaw programów, z którymi wszyscy z nas mieli do czynienia w większym lub mniejszym stopniu. Aplikacje Word, Excel, Powerpoint czy Outlook od lat służą do pisania, wysyłania poczty elektronicznej, tworzenia szkolnych prezentacji czy podliczania comiesięcznych rachunków. To są sprawdzone narzędzia, które towarzyszą nam niemalże na każdym kroku zarówno w środowisku komputerów stacjonarnych z Windowsem, jak i systemach Apple.

W każdym razie z pakietu Office w warunkach domowych najczęściej korzystają dzisiaj uczniowie, którzy muszą pisać wypracowania lub wykonywać prezentacje na lekcje historii, dajmy na to. Do takich celów Office 2021 Home & Student nadaje się wręcz idealnie i zdecydowanie każdy rodzic powinien zakupić ten pakiet. Jest to bodaj najtańsza opcja z rodziny Office, ale i najbardziej okrojona zarazem. Niemniej na komputer domowy dziecka i jego szkolne potrzeby w zupełności wystarczy.

Nowe funkcje aplikacjach Office 2021

Podstawowe aplikacje w roku 2021 zostały wzbogacone o kilka nowych funkcji. MS Word otrzymał możliwość współtworzenia tekstów z innym autorem w czasie rzeczywistym. To wyjątkowo cenna opcja, ponieważ uczniowie nierzadko muszą ze sobą współpracować, aby wykonać zadanie zlecone przez nauczyciela. Tworzenie pracy zbiorowej na odległość to przede wszystkim wygoda, kiedy pada deszcz, na przykład, i nikt nie musi wychodzić z domu, żeby popracować z kolegą oddalonym o dobrych kilka kilometrów.

Jeśli chodzi zaś o pozostałe klasyczne aplikacje, Office 2021 oferuje całą gamę przydatnych usprawnień. I tak chociażby wszędzie dodano pole Microsoft Search. W Powerpoincie ulepszona została możliwość korzystania ze wskaźnika laserowego, czemu sprzyja też funkcja nagrywania pokazu. Excel z kolei został ulepszony bardziej kompleksowo, co poprawia ogólne korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych na podstawowym poziomie.

Pakiet office 2021 dla biznesu

W skład pakietu office Home & Business wchodzą aplikacje niezbędne do działań domowych oraz służbowych. Ta opcja zadowoli właścicieli zwłaszcza małych firm. W gruncie rzeczy prawie niczym nie różni się od najprostszego zestawu dla uczniów, poza tym że w tym wypadku użytkownik dostaje dodatkowo program Outlook w unowocześnionej formule.

Outlook to popularny program do obsługi mailowej. Wiele firm korzysta z niego na porządku dziennym, a w przypadku tzw. małych przedsiębiorców oczekiwania tym bardziej powinny zostać spełnione. Zwłaszcza, jeśli prowadzą swoją działalność z domu. Komunikacja mailowa w takich warunkach to podstawa. Outlook 2021 dostał możliwość tłumaczenia tekstu oraz wyszukiwanie w dowolnym folderze, czego brakowało wielu konsumentom.

Wersja Professional dodatkowo wzbogacona jest o Microsoft Access do organizacji i przechowywania informacji. Sprawdza się to zwłaszcza w firmach dysponujących dużymi zestawami danych w trybie offline.

No więc pora ostatecznie odpowiedzieć sobie na pytanie: Pakiety Office 2021 – czy warto? Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Produkty Microsoft to wciąż znakomita opcja użytkowników prywatnych, jak i nie. Choć Microsoft 365 oferuje bieżące uaktualnienia, dla tradycyjnego pakietu office 2021 klucze aktywacyjne są tańszym rozwiązaniem i z obecnymi unowocześnieniami wystarczą na wiele lat pracy.