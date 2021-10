Pamięci DDR5 droższe niż sądzono. Przewidywania MSI

W przypadku pamięci to najpowszechniej dostępne będą standardowe moduły o taktowaniu 4800 MHz i opóźnieniach CL40-40-40. Będzie to wartość referencyjna dla wszystkich płyt głównych z chipsetem Z690. Tak samo jak w przypadku modułów DDR4 nowe procesory będą w stanie wykorzystać szybsze moduły z zacieśnionymi opóźnieniami, co da wymierny efekt np. w grach.