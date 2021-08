Panika na giełdzie Coinbase. Błędna wiadomość spowodowała nagłą sprzedaż kryptowalut

Tego rodzaju problemy z powiadomieniami na produkcji nie należą jednak do rzadkości. Większość z nas pamięta doskonale podobną sytuację w mBanku , którego testowa wiadomość ęśąćż doprowadziła do sporej paniki wśród klientów. Wielu z nich martwiło się, że grozi im utrata wszystkich swoich środków zgromadzonych na kontach.

Mając to na uwadze można tylko zaapelować do programistów by pamiętali o dwóch ludowych mądrościach. Nigdy nie wydawaj w piątek i nigdy nie testuj na produkcji. Środowisko deweloperskie znacznie lepiej sprawdzi się do testowania.