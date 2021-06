Paszport covidowy. Unijny Certyfikat COVID już jest w aplikacji mObywatel

Do tej pory UCC można było pobrać jedynie z Internetowego Konta Pacjenta, ale od 21 czerwca można go mieć również w swoim telefonie. " Paszport covidowy " możemy pobrać zarówno za pośrednictwem aplikacji mObywatel , jak i aplikacji Ministerstwa Zdrowia IKP.

Aby dodać UCC do aplikacji, wystarczy zaktualizować program i wybrać opcję "Dodaj dokument". Jeżeli do tej pory nie korzystaliście z mObywatela, możecie pobrać aplikację z naszego katalogu oprogramowania . Po zainstalowaniu jej na telefonie należy "Dodać swój pierwszy dokument", który będzie odpowiednikiem dowodu osobistego, a następnie wybrać "Dodaj dokument" i UCC.

Co ważne, certyfikat jest dostępny w aplikacji również w trybie offline, co z pewnością ucieszy osoby podróżujące za granicę. "W Certyfikacie znajdziemy nasze zdjęcie z dowodu osobistego - to ułatwi kontrolę - i duży, wyraźny kod QR, dzięki któremu zminimalizowaliśmy ewentualne trudności przy skanowaniu kodu", wyjaśnia minister Janusz Cieszyński.