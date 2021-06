Paszport covidowy zatwierdzony. Jest już aplikacja na iOS

Unijny Certyfikat COVID ma ułatwić podróżowanie po krajach należących do Unii Europejskiej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym UCC, które wejdzie w życie 1 lipca, państwa członkowskie mogą wydawać i weryfikować stosowne certyfikaty świadczące o byciu zaszczepionym na COVID-19 lub należeniu do grona ozdrowieńców.

Możliwe jest także pobranie 48 godzinnego certyfikatu poprzez osoby, które wykonały test i uzyskały wynik negatywny. Co istotne, pozyskany certyfikat będzie ważny nie tylko w całej Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Dzięki posiadaniu UCC dana osoba nie będzie odbywać, przykładowo, obowiązkowej kwarantanny do przyjeździe do danego kraju, która czeka wszystkich podróżujących bez tego certyfikatu.