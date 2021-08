Paula Januszkiewicz — nasza wybitna ekspertka bezpieczeństwa Microsoftu

Jeśli interesujecie się choć trochę cyberbezpieczeństwem, to zapewne kojarzycie Paulę Januszkiewicz - wszak jest światowej klasy ekspertką ds. IT Security oraz topową prelegentką na wielu światowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu komputerowemu.

Polka jest ceniona zwłaszcza w Microsofcie, gdzie przyznano jej elitarny tytuł Microsoft Most Valuable Professional i wybrano honorową dyrektorką regionalną na Europę Środkowo-Wschodnią. Jednakże to nie wszystko, gdyż błękitnooka Paula zyskała największy mir jako prezeska i założycielka CQURE Inc. oraz CQURE Academy. Od wielu lat zajmują się one bowiem z wielkim powodzeniem dostawą specjalistycznych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jest to jednak tylko zarys dokonań Pauli Januszkiewicz, aczkolwiek biografia ta pozwoli wam bliżej poznać jej najważniejsze osiągnięcia. Po tym wprowadzającym wstępie zapoznajcie się zatem z życiorysem jednej z największych gwiazd polskiej informatyki.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie...”

Paula Januszkiewicz od najmłodszych lat wykazywała się inteligencją matematyczno-logiczną. Dlatego też szybko zaczęły fascynować ją przedmioty ścisłe, a zwłaszcza matematyka. Paula w bardzo młodym wieku uwielbiała także grać w dzisiejsze retro gry - jak bowiem sama siebie określa - wywodzi się z tej generacji, która jeszcze załapała się na końcówkę Amigi i Commodore.

Zważywszy na predyspozycje intelektualne i grową pasję, nie dziwne więc, że bardzo szybko odkryła świat PC. Toteż dostanie wymarzonego komputera, było dla Pauli przełomowym wydarzeniem w życiu - a miała wtedy mniej więcej 8-9 lat. Jak przystało na "dziecko Neostrady", pierwszy jej komputer był składakiem i co ciekawe dostała go od mamy.

Źródło zdjęć: © https://archiwum.allegro.pl/oferta/retro-komputer-pentium-1-windows-95-i9584671659.html Pentium 1 z Windows 95

Od tego czasu poznawanie tajników internetu dzięki owemu komputerowi o wiele bardziej ekscytowało Paulę niż granie na konsolach i grach komputerowych. W wyniku tego zaczęła poszerzać swoją wiedzę z zakresu informatyki, no i co ważne zainteresowały ją również zagadnienia, które miały bardzo duży związek z bezpieczeństwem danych.

Komputer w dalszym ciągu służył trochę do grania. Jednocześnie coraz bardziej do zagłębiania się w tajniki zasad funkcjonowania tej maszyny. U mnie rozegrało się to w dwóch fazach. Pierwsza to właśnie rozrywka, a druga polegała na przemieszczaniu się po systemie i próbach zrozumienia, jak on funkcjonuje. Paula Januszkiewicz wypowiedź dla Business Insider Polska

Paula robiła przy tym natychmiastowe postępy, do tego stopnia, że już jako uczennica szkoły podstawowej została administratorem sieci osiedlowej. W liceum o profilu matematyczno-informatycznym natomiast już na dobre postanowiła się zająć szeroko pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa.

Było to zasługą nauczyciela informatyki, który obdarzył Paulę sporym zaufaniem, dzięki czemu administrowała szkolną siecią, jak i również spędzała wiele czasu po zajęciach lekcyjnych, aby rozwiązywać najróżniejsze problemy. Zresztą na wyższej uczelni miała również świetnego prowadzącego, toteż tak gruntownie przygotowana ze świetnymi wynikami ukończyła studia informatyczne na kierunkach: bezpieczeństwo sieci oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

W międzyczasie ciekawska natura Pauli spowodowała, że w bardzo młodym wieku została wprawną hakerką i co za tym idzie znawczynią słabości Windowsa. Całokształt tych umiejętności niewątpliwie predysponował ją do zrobienia dużej kariery w międzynarodowej branży IT Security - jednak nie od razu do tego doszło.

Źródło zdjęć: © https://www.pcworld.pl/news/Biztech-Paula-Januszkiewicz-szkoli-z-Advancing-Windows-Security-WT31,382794.html Jedno ze starszych zdjęć dostępnych w sieci

Światowa kariera

Paula Januszkiewicz jak to zaraz po studiach bywa, musiała bowiem najpierw nabrać odpowiedniego doświadczenia. Tak więc przez kilkanaście miesięcy pracowała w firmie konsultingowej, gdzie wdrażała i testowała różne rozwiązania w zakresie usług doradczych, począwszy od finansowych, a skończywszy na szkoleniowych. Na dłuższą metę jednak taka praca nie zaspokajała jej ambicji, albowiem chciała zajmować się tylko bezpieczeństwem, ale na własnych warunkach.

Paula długo się nie zastanawiając, postanowiła zatem w 2007 roku założyć firmę CQURE, z której w ciągu kilku lat utworzyła międzynarodowe konsorcjum. Zresztą najlepiej o tym poświadczy fakt, że dzisiaj zatrudnia ponad 40 osób, które pracują w czterech oddziałach firmy w Nowym Jorku, Dubaju, Warszawie i szwajcarskim Zug.

Sukces ten jest w pełni zasłużony, gdyż firma CQURE jest wielce uznanym na świecie dostawcą specjalistycznych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ich poczet wchodzą: zaawansowane i niestandardowe testy penetracyjne, kontrolowane ataki hakerskie i symulacje incydentów, a także doradztwo w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT, sesje dla organizacji i najwyższego kierownictwa oraz inne usługi doradcze.

Doświadczenie nabyte w firmie CQURE uczyniły Paulę Januszkiewicz światowej klasy autorytetem bezpieczeństwa IT. To spowodowało, że od wielu lat jest czołowym mówcą na wielu znanych konferencjach, w tym TechEd North America, TechEd Europe, TechEd Middle East, TechEd Russia, TechDays Nederland, Black Hat, RSA Conference, RSA China, CyberCrime Security Forum, Secure NASK, ARES i wielu innych poświęconych bezpieczeństwu.

Paula podczas tych wykładów robi wrażenie swoją wielką wiedzą, co nie powinno nikogo dziwić, jeżeli zważyć, iż regularnie uczestniczy w beta-testach systemów operacyjnych, a także oprogramowania skanującego. Ponadto przeprowadziła setki audytów bezpieczeństwa IT i testów penetracyjnych, w tym niektóre dla organizacji rządowych.

Paula najbardziej specjalizuje się jednak w rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft, o czym najlepiej poświadczają następujące tytuły: MCT, MCSE/A+S, MCTS (SA, EA), MCITP, MCDBA, MCP, no i ten najważniejszy MVP. Nie dziwne więc, że posiada jako jedna z niewielu osób na świecie dostęp do kodu źródłowego Windows - choć nigdy nie była pracownikiem Microsoftu.

Cudze chwalicie, a swoją późno poznajecie

Olbrzymia skala tych osiągnięć doprowadziła do tego, że działalnością Pauli Januszkiewicz wreszcie na poważnie zainteresowano się w rodzimym kraju. Tendencja ta jest nad wyraz widoczna w ostatnich trzech latach, kiedy namówiono ją na udzielenie kompleksowych wywiadów dla takich serwisów jak: CRN.pl, Wysokieobcasy.pl oraz Business Insider Polska. Zwłaszcza ten ostatni pt. "Włamania do banków to jej praca. Polka z dostępem do kodu źródłowego Windowsa o cyberatakach" zyskał spory aplauz, bo zebrał aż 236 tysięcy wyświetleń.

Paula w tym czasie udzieliła także dwa długie i bardzo ciekawe wywiady dla youtubowych kanałów Nienieodpowiedzialni i Zaufana Trzecia Strona w serii "Rozmowa Kontrolowana". Warto je wszystkie zapoznać, gdyż zawierają dużo cennych informacji o życiu i dokonaniach bohaterki tej biografii, która obecnie mieszka w Nowym Jorku.

O działalności zawodowej Pauli można również dowiedzieć się z mediów społecznościowych, ponieważ bardzo prężnie działa na Facebooku, Twitterze i Linkedln. Natomiast do umieszczania zdjęć pokazujących coś więcej z jej życia osobistego wykorzystuje Instagram.

Na koniec nasuwa się pewna obserwacja, że z osób mających obywatelstwo polskie, to właśnie kobiety są najbardziej cenione w światowej branży IT, albowiem oprócz Pauli Januszkiewicz wielką międzynarodową karierę zrobiły też Joanna Rutkowska i Olga Malinkiewicz. Mamy tu więc do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ mężczyźni w naszym kraju zdecydowanie częściej kończą studia informatyczne i programistyczne.