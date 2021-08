Pegasus. Systemem inwigilacyjnym zainteresował się nawet ONZ

W wydanym kilka dni temu oświadczeniu eksperci ONZ przyznali, że pozostają "głęboko zaniepokojeni, że do monitorowania, zastraszania i uciszania obrońców praw człowieka, dziennikarzy i przeciwników politycznych wykorzystuje się wysoce wyrafinowane, inwazyjne narzędzia". Tym samym, organ wezwał do wstrzymania dystrybucji technologii umożliwiających inwigilację.

Rekomendacja odnosi się do wszelkich systemów szpiegowskich, ale nie ulega wątpliwości, że głównym powodem jej wydania stał się głośny przypadek oprogramowania Pegasus . Produkt izraelskiej firmy NSO Group wywołał szereg skandali, jako narzędzie służące do inwigilowania komputerów i telefonów czołowych dziennikarzy, aktywistów i polityków, w tym samego Emmanuela Macrona .

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Izrael do pełnej transparentności i ujawnienia wszelkich kroków podjętych w celu zbadania działalności NSO Group. "Obowiązkiem państw jest sprawdzenie, czy takie firmy nie sprzedają, ani nie przekazują rządom i innym podmiotom żadnych technologii, które mogłyby posłużyć do naruszenia praw człowieka. (…) Po raz kolejny wzywamy społeczność międzynarodową do opracowania solidnych ram regulacyjnych w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnego wpływu technologii na prawa człowieka, a tymczasowo do przyjęcia moratorium na ich sprzedaż" – czytamy w podsumowaniu oświadczenia.