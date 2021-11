Pentagon oferuje 10 mln dolarów. To nagroda za pomoc w namierzeniu cyberprzestęców

Departament Obrony USA w czwartek, 4 listopada opublikował komunikat, w którym poinformował o wysokiej nagrodzie za pomoc w ujęciu cyberprzestępców. Osoba, która przyczyni się do ujęcia osoby zarządzającej grupą DarkSide , może liczyć na 10 mln dolarów, czyli blisko 40 mln złotych.

Waszyngton zaoferował również nagrodę w wysokości 5 mln dolarów za informacje, które pozwolą na aresztowanie lub skazanie osób, które pomagały w atakach cybernetycznych DarkSide lub planują przyłączyć się do realizowanych przez nią kampanii.

Przypomnijmy, grupa DarkSide zazwyczaj działa według podobnego scenariusza. Najpierw hakerzy włamują się do sieci danej firmy lub instytucji w celu zaszyfrowania jej danych, a następnie zgłaszają żądanie okupu za ich zwrot. W większości wypadków oczekują zapłaty w kryptowalutach, co ma utrudnić ich ewentualne namierzenie. Po zapłaceniu okupu przekazują cyfrowy klucz do odblokowania danych.