Pierwsza aktualizacja Windows 11. Ciąg dalszy problemów z procesorami AMD

Już po premierze Windowsa 11 okazało się, że zwiększa on opóźnienia pamięci podręcznej trzeciego poziomu skutkujące nawet 15-procentowym spadkiem wydajności. Tymczasem najnowsza łatka jeszcze pogorszyła sytuację, dodatkowo zwiększając opóźnienia...

Redakcja Techpowerup przeprowadziła testy procesora Ryzen 7 2700X kolejno 11 oraz 13 października i porównała je do opóźnień pamięci podręcznej L3 osiąganych na Windows 10. W przypadku starszego systemu operacyjnego opóźnienia pamięci podręcznej trzeciego poziomu wynosiły 10 ns. Przesiadka na Windows 11 spowodowała wzrost opóźnień do 17 ns, a Windows 11 z wczorajszymi poprawkami spowodował wzrost opóźnień do aż 31,9 ns...