Pierwsze problemy Windows 11. Cierpią użytkownicy procesorów AMD Ryzen

Kłopoty potwierdza sam producent. Na stronie AMD pojawiła się tabela opisująca problemy, z jakimi mogą się spotkać użytkownicy Ryzenów po instalacji Windows 11 . Pierwszy możliwy to nawet 3-krotnie zwiększone opóźnienia pamięci cache L3 , drugi - problemy z przypisywaniem wątków na najbardziej wydajne rdzenie .

W pierwszym przypadku problemy zauważą głównie gracze. Szczególnie w e-sportowych tytułach wydajność procesorów AMD Ryzen może spaść o 10-15 proc . W aplikacjach spadki są niższe i powinny się mieścić w granicach 3-5 proc. Konsekwencją niepoprawnego przypisywania wątków mogą być natomiast spadki wydajności w aplikacjach wrażliwych na wydajność pojedynczego rdzenia , co będzie szczególnie zauważalne w procesorach więcej niż 8-rdzeniowych z TDP powyżej 65 W.

AMD podaje, że Microsoft pracuje już nad aktualizacją Windows 11, która powinna opisywane problemy rozwiązać. Łatka ma trafić do komputerów jeszcze w październiku. Na tę chwilę nie ma jednak żadnego obejścia problemów procesorów AMD. Użytkownicy Ryzenów mogą jedynie wstrzymać się z instalacją Windows 11, by cieszyć się maksymalną wydajnością procesorów do czasu rozwiązania usterek.