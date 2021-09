Planujesz zakup karty graficznej? Śpiesz się, bo będzie coraz gorzej

Według danych mamy powrót do trendu wzrostowego po obniżkach trwających od maja br. W przypadku kart graficznych AMD Radeon cena poszybowała z około 153 proc. kwoty sugerowanej z początku lipca do 174 proc. z wczoraj.

W przypadku Nvidii obniżka również rozpoczęła się w maju, ale trwała dłużej do mniej — więcej połowy sierpnia. W analogicznym okresie lipiec — wrzesień, średnia cena kart graficznych Nvidii spadła z 163 proc. ceny sugerowanej do 150 proc. w połowie sierpnia. Niestety później aż do wczoraj ceny ponowie rosły osiągając 170 proc. ceny sugerowanej.