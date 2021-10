Korzystasz z BLIK-a? Uważaj na takie sztuczki przestępców

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa podają, że do ataków hakerzy wykorzystują dwa warianty szkodliwego oprogramowania – PixStealer oraz MalRhino. Oba były dotychczas dystrybuowane za pomocą złośliwych aplikacji opublikowanych w sklepie Google Play. Mając to na uwadze, badacze apelują ponownie o rozwagę w pobieraniu oprogramowania, nawet jeżeli pochodzi ono z oficjalnych źródeł takich jak wspomniany market.

Eksperci podkreślają, że podobne sytuacje mają miejsce także w Polsce . Hakerzy próbują wykorzystywać popularność płatności ekspresowych, w szczególności dokonywanych za pośrednictwem usługi BLIK . Zaobserwowane przez specjalistów metody działania opierają się głownie na phishingu. Istnieją również przypadki fałszywych aplikacji BLIK , której mają za cel kradzież danych logowania do kont bankowych. Mając to na uwadze należy pamiętać, że ostrożności nigdy za wiele.

Ciekawszym wariantem, z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa był za to malware MalRhino. Oprogramowanie było bardziej zaawansowany, przez co był w stanie zbierać szczegółowe dane z urządzenia ofiary. Kod zaprojektowano tak, aby obrać za cel klientów Inter Banku. MalRhino wyświetlał swojej ofierze komunikat z wnioskiem o przyznanie jej szerokiego dostępu do urządzenia, a po jego uzyskaniu, przechodził do działania.