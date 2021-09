Płyty główne z chipsetami Z690 znalezione. Winny sklep w Australii

Nie tak dawno pisaliśmy o przeciekach dotyczących płyt głównych dedykowanych pod nowe procesory Intela Alder Lake, ale tym razem mamy bardziej namacalne dowody. Nowe płyty główne dodane do oferty sklepu to GA-Z690-AORUS-Master i GA-Z690-AORUS-ELITE-AX. Zostały wycenione kolejno na 768,90 AUD i 438,90 AUD, ale ceny uwzględniają tamtejszy 10 proc. podatek GST (podobny do VAT).