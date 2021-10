Połączenie z numeru 660600700? Nie odbieraj pod żadnym pozorem

Jak donosi platforma Vivus , przestępcy podszywają się pod firmę oferującą pożyczki. Za pomocą spoofingu, oszuści wyświetlają na ekranie ofiary numer, który ma należeć do wspomnianego serwisu, jednak w rzeczywistości dzwonią oni z zupełnie innego numeru.

Na stronie firmy pożyczkowej Vivus pojawiła się informacja o wykorzystywaniu numerów firmy przez oszustów. Przestępcy używają telefonów 660 600 700 oraz 22 206 21 21, dzięki czemu udaje im się uzyskać zaufanie potencjalnych ofiar. W trakcie rozmów mogą także podkreślać, że należą one do firmy Vivus.

Po uzyskaniu zaufania ofiary, przestępcy będą starali się wyłudzić od niej dane do bankowości internetowej, aby móc dokonać przelewu na konto internetowe. Policja jednak przestrzega przed coraz częściej występującymi próbami oszustwa, polegającymi na zmuszaniu do samodzielnego wykonania przelewu ze względu na fałszywe zagrożenie, wymyślone przez przestępców.

Bardzo często, w podobnych próbach oszustwa, naciągacze starają się zachęcić ofiarę do zainstalowania oprogramowania służącego do przejęcia kontroli nad jej urządzeniem. Pamiętajmy więc, aby nigdy nie reagować na tego podobne prośby, a wszelkie próby oszustwa z wykorzystaniem programów do zdalnej kontroli pulpitu zgłaszać natychmiast policji.