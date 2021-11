Oficjalny profil polskiej Policji na TikToku nosi nazwę "polskapolicja" i zgodnie z informacjami z 8 listopada br. obserwuje go ponad 49 tys. osób. Na koncie mundurowi zamieścili już dwa filmy. Pierwszy z nich przedstawia policjanta jedzącego pączka. Na drugim funkcjonariusz wyjaśnia i pokazuje w co wyposażony jest nieoznakowany radiowóz tzw. "grupy speed".

Konto na TikToku to kolejny profil polskiej Policji w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze aktywnie działają także na Twitterze (86,1 tys. obserwujących) czy Facebooku (ponad 394 tys. obserwujących), gdzie już w minionym tygodniu zapowiadali, że dołączą do tiktokowej społeczności pisząc: "Wchodzimy z przytupem w świat TikToka! Na naszym nowym profilu "PolskaPolicja" zobaczysz policjantów w nowej, tiktokowej odsłonie. Zobaczcie przedsmak tego co będzie się działo. Profil na tik toku był wyczekiwany - przedpremierowo zaobserwowało Nas już ponad 12 tys. osób".