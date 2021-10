Policja ostrzega. Przestępcy zmieniają numer lub nazwę dzwoniącego

Spoofing telefoniczny jest wyjątkowo niebezpieczną i podstępną metodą przejęcia wrażliwych danych, która cieszy się ogromną popularnością wśród przestępców. Zwłaszcza że bardzo trudno ją wykryć. O zjawisku informowaliśmy już wcześniej. Jak zaznaczył wówczas Oskar Ziomek, spoofing "to nic innego jak podszywanie się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki telefonii VoIP. Przy jej wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego".