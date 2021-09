Policja szuka oszusta "na Blika". Ma charakterystyczne tatuaże

Mężczyzna dokonał typowego oszustwa "na Blika" , wyłudzając od kobiety 1000 złotych. Najpierw włamał się na konto innej osoby na portalu społecznościowym, a później - podszywając się pod nią - skontaktował się z ofiarą, którą przekonał do pożyczenia pieniędzy przez usługę Blik. To scenariusz, który powtarza się od miesięcy, a wciąż znajdują się osoby, które nie są dostatecznie ostrożnie i tracą tak pieniądze.

Co ciekawe, mężczyznę udało się wstępnie namierzyć i zarejestrować przy bankomacie podczas wypłaty. Policja z Zawiercia udostępniła zdjęcia, by szybciej znaleźć oszusta i prosi w tym zakresie o pomoc każdego, kto mógł go widzieć. Sprawca miał na głowie niebieską czapkę z daszkiem, maseczkę na twarzy i złoty łańcuszek. Istotne są również charakterystyczne tatuaże. Policja prosi o wszelką pomoc w znalezieniu sprawcy.