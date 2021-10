Polska firma sprawdzi twoje DNA. To innowacyjna usługa

Połączenie nauki i technologii pozwala firmie IMAGENE.ME na analizę wszystkich genów w genomie człowieka, czyli jak zapewniają twórcy rozwiązania, dotarcie do informacji zakodowanych w naszym DNA. Są to m.in. informacje o predyspozycjach związanych ze zdrowiem, dietą, sportem, urodą czy nawet karierą.

Na wskazany adres otrzymuje się specjalny zestaw do pobrania materiału genetycznego. W specjalnym pojemniku trzeba umieścić swoją ślinę, a następnie sterylnie go zapakować i odesłać do IMAGENE.ME. Należy również wypełnić krótki testu w aplikacji, na podstawie którego ocenione zostaną nasza aktywność fizyczna, sposób odżywania czy narażenie na stres. Po zakończeniu analizy materiału genetycznego otrzymuje się spersonalizowany Raport Predyspozycji Genetycznych. Jest on dostępny w aplikacji lub za pośrednictwem strony internetowej.