Polskie portale społecznościowe, czyli upadli giganci i niszowi następcy

Takie wskaźniki popularności są zaś czymś nierealnym dla ich dzisiejszych odpowiedników. Trochę szkoda, bo portal społecznościowy to platforma dająca ludziom możliwość integrowania się w internecie, a to jest bardzo dużą wartością samą w sobie.

Tenbit.pl

Tenbit powstał w 1998 roku i był jednym z pierwszych polskich portali rozrywkowych, na którym można było czatować. Jego bogata oferta tematyczna była dedykowana w szczególności do młodzieży zainteresowanej telefonią komórkową. Szczyt popularności Tenbita datuje się na marzec 2004 roku, kiedy użytkowało go ponad 700 tysięcy osób i generował 67 milionów odsłon miesięcznie.

Tenbit

Tenbit miał własną pocztę i prowadzono na nim wiele tysięcy blogowych pamiętników. Co ciekawe, przez cztery lata portal posiadał też swoją TVN-owską odsłonę telewizyjną w postaci nocnych programów - najpierw "Tenbit.pl", a później "Tenbit GSM". W latach 2004-2012 Tenbit był własnością Onetu. Natomiast 31 maja 2012 roku ostatecznie zawieszono jego działalność.

Fotka.pl

20-letnia Fotka to pierwszy polski portal społecznościowy z prawdziwego zdarzenia. Jej lata świetności datują się na pierwszą dekadę XXI wieku. Wtedy to świetnie łączyła w sobie cechy portalu randkowego i społecznościowego, a miliony Polek i Polaków to właśnie na niej po raz pierwszy mogło wymieniać prywatne wiadomości i umówić na spotkanie w realu.

Fotka

Fotka, jak sama nazwa wskazuje, jest nastawiona na publikowanie zdjęć. To powoduje, że swoim wyglądem przypomina trochę Instagrama. Fotka od dawna czas chwały ma jednak już za sobą i przekształciła się w typowy portal randkowy. Aktualnie posiada ok. 300 tysięcy aktywnych, posiadających konta, użytkowników miesięcznie.

Grono.net

Grono.net powstało w 2004 roku i było w pewnym stopniu elitarnym portalem społecznościowym, ponieważ w pierwszych latach istnienia zarejestrować się na nim mogły tylko osoby zarekomendowane przez innych użytkowników. Działania te wypleniły na tysiącach forów tematycznych portalu tzw. trolling.

Grono

A to spowodowało, że dyskusje na Grono.net trzymały wysoki poziom merytoryczny, a użytkownicy darzyli się odpowiednim szacunkiem. Ich zresztą z każdym kolejnym rokiem przybywało coraz więcej i w pierwszym kwartale 2008 r. stanowili już ponad 1,7-milionowe grono osób. Potem jednak Nasza Klasa i Facebook "odbiły" Grono.net sporą rzeszę użytkowników. Aż do tego stopnia, że w lipcu 2012 roku ta sieć społecznościowa zamknęła swą działalność.

NK.pl (NaszaKlasa.pl)

27 lipca dokonał żywota najpotężniejszy polski portal społecznościowy w historii. Kultowa Nasza Klasa istniała blisko 15 lat, a pierwsze pięciolecie istnienia było jej złotym okresem. Najlepiej o tym świadczy, że w czerwcu 2010 roku blisko 14 milionów osób posiadało na niej aktywne konta.

To od znienawidzonego "Śledzika" zaczęła się degrengolada Naszej Klasy

Nasza Klasa osiągnęła tak gigantyczny sukces dzięki obudzeniu w polskim narodzie szkolnych sentymentów. Oferowała przy tym możliwość wklejania linków YouTube, różne grupy tematyczne, pocztę użytkownika, komunikator internetowy, gry online oraz miała własną walutę, tzw. eurogołąbki. Spora rozpiętość tych funkcji dała Naszej Klasie wielką popularność, która jednak w ostatniej dekadzie zaczęła sukcesywnie spadać. Obecnie zaś pod jej adresem internetowym dostępna jest platforma z grami online.

MojaGeneracja.pl

Kolejny ceniony kiedyś rodzimy portal społecznościowy, który w latach 2007-2012 należał do GG Network. Każdy użytkownik Mojej Generacji mógł prowadzić własny blog, dodawać zdjęcia oraz brać udział w rozmowach na grupach tematycznych.

Moja Generacja

Portal ten szybko osiągnął sporą popularność i 14 lat temu było na nim zarejestrowane 5 milionów kont. Wtedy to na Mojej Generacji regularnie logowały się blisko 3 miliony użytkowników. Jednak pod koniec 2012 roku było ich już kilkakrotnie mniej i zamknięto działalność portalu.

Epuls.pl

Działający w latach 2002-2017 Epuls był niewątpliwie najsłynniejszym polskim portalem społecznościowym dla młodzieży. W swoim najlepszym okresie użytkowały go mniej więcej 3 miliony osób, które udostępniały na nim sporo zdjęć i były bardzo aktywne towarzysko.

Epuls

Epuls zyskał tak wielką popularność wśród nastolatków animacyjną szatą graficzną, atrakcyjnymi konkursami, najróżniejszymi grupami i możliwością oceniania zdjęć. Jednak później nastąpiły zmiany na gorsze i cztery lata temu ogłoszono jego upadek.

Blip.pl

Powstały w 2007 roku Blip stanowił polską odpowiedź na Twittera. Od razu trzeba zaznaczyć, iż typowo niszową, albowiem w najlepszym okresie działalności portal użytkowało ponad 300 tysięcy użytkowników.

Blip

Jednak to nie przeszkadzało w tym, aby na Blipie swoje konto posiadało wiele znanych w Polsce ludzi, którzy z resztą "blipowiczów" prowadzili na "polskim Twitterze" mikrobloga, czatowali oraz dodawali wiadomości multimedialne. Trwało to do 31 sierpnia 2013 r., kiedy to Blip został zamknięty, a jego właściciel (GG Network) zachęcał użytkowników, aby przenieśli swoje konta do Mikroblogów na Wykop.pl.

Shock.pl

W latach 2018-2019 na dwóch znanych serwisach internetowych opublikowano wiadomość, że dwóch 16/17-latków szykuje się na podbój internetu z nowym polskim portalem społecznościowym - Shock.pl. Patrykowi Nawrockiemu i Bartoszowi Wawrzyniakowi niestety nie udało się jednak zrealizować tego ambitnego planu.

A szkoda, bo przedpremierowa aplikacja Shocka przedstawiała się nader ciekawie. Pozwalała na tworzenie zamkniętych grup znajomych, a w wyglądzie nieco przypominała Instagrama. Na ekranie głównym Shocka było zaś widać zdjęcia wszystkich użytkowników, którzy w tej chwili coś dodali, i można było do nich napisać oraz ocenić ich zdjęcie. Po uzyskaniu większej liczby użytkowników były też plany przeznaczenia portalu do celów randkowych.

Albicla.com

Albicla to polski portal społecznościowy skierowany do ludzi głównie o prawicowych poglądach. Oficjalnie wystartował 20 stycznia 2021 roku, a jego założycielami są właściciele "Gazety Polskiej". Co ciekawe, nazwa portalu wywodzi się od łacińskich słów "albus aquila", czyli "orzeł biały".

Obecnie na Albicla zalogowanych jest 75 tysięcy osób. Jednak jej założycieli to nie zadowala i chcą, aby ta liczba szybko została odpowiednio powiększona.

Albicla

Jeżeli tak się stanie, to Albicla będzie pierwszym polskim prawicowym portalem społecznościowym, który uzyska zauważalną popularność. W przeciwieństwie do efemerycznego Polfejsa, który także miał (ma) być pozbawioną cenzury przestrzenią do dyskusji dla ludzi o takich poglądach.

Hejto.pl

28 stycznia 2021 roku Hejto stworzyła "na spontanie" trójka znajomych (dwaj programiści i grafik), aby zrobić "uberkonkurencję" Albicli. Na tym portalu społecznościowym użytkownicy tworzą treści dla innych użytkowników. Dzielą się swoja wiedzą, doświadczeniem, a także różnymi ciekawostkami zarówno z życia, jak i tymi czysto branżowymi. Tematyka portalu nie jest okiełznana żadnymi barierami. Jest to więc świetnie miejsce dla ludzi poszukujących różnych ciekawych informacji, a takich na Hejto nie brakuje. Jednak to ciągle niszowy projekt z małą społecznością, choć warto kibicować jego rozwojowi.

Hejto