Ponad połowa Amerykanów tak twierdzi. AI zagrożeniem dla ludzkości?

Odkąd pojawił się ChatGPT, który błyskawicznie stał się najszybciej rozwijającą się aplikacją w historii, temat sztucznej inteligencji nie schodzi z ust ludzi na całym świecie. Chęć zaoferowania klientom jeszcze lepszej AI doprowadziła do istnego wyścigu zbrojeń pomiędzy trzymającym ChatGPT Microsoftem a rozwijającym własny produkt Google. Za dwoma liderami próbuje z kolei nadążyć reszta technologicznej watahy pokroju Meta czy TruthGPT (jak póki co ochrzcił swój projekt Elon Musk).

Dane udostępnione przez Reuters/Ipsos pozwalają zauważyć pewne prawidłowości. Ludzie, którzy w wyborach w 2020 roku głosowali na Donalda Trumpa, wyrażali większe zaniepokojenie - z tezą, że AI stanowi zagrożenie dla ludzkości, zgodziło się 70 proc. z nich, podczas gdy taki sam pogląd podzieliło jedynie 60 proc. wyborców Joe Bidena. Podobnie większą nieufnością wobec sztucznej inteligencji odznaczali się respondenci identyfikujący się z przynależnością do wyznań protestanckich.

Sztuczna inteligencja nas zhakowała. To koniec historii zdominowanej przez człowieka?

Mimo to do pilniejszych problemów ankietowani zaliczyli inne zagrożenia. Większym zmartwieniem według 77 proc. badanych jest niedofinansowana policja, a 82 proc. z nich bardziej martwi ryzyko recesji gospodarczej kraju.

Reakcji Amerykanów nie sposób się dziwić, kiedy eksperci w dziedzinie technologii wzywają do opóźnienia prac nad bardziej zaawansowanymi formami sztucznej inteligencji. Mowa oczywiście o liście otwartym napisanym przez Future of Life Institute, pod którym podpisali się między innymi Elon Musk i Steve Wozniak. Rozwój AI to też jeden z czynników branych pod uwagę podczas ustalania wskazań słynnego Zegara Zagłady.