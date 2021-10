Popularny WinRAR z luką. Zalecamy szybką aktualizację

Dotyczy ona wersji 5.70 i pozwala na przechwycenie połączenia WinRAR z Internetem i zmianę odpowiedzi dla użytkownika końcowego. Jako że użytkownicy WinRARa są przyzwyczajeni do wyskakujących komunikatów po upływie trwającego 40 dni okresu próbnego, to mogą nie zauważyć, że tym razem zamiast komunikatu dotyczącego zakupu licencji jest informacja dotycząca zabezpieczeń systemu Windows.

Jeśli użytkownik kliknie w oknie dialogowym uruchom to exploit zadziała. Pewnym drobnym pocieszeniem jest to, że ten wymaga, aby atakujący miał dostęp do tej samej domeny co cel.