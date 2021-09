Porażka PR-owa jakich mało. Poznajcie sprawę miniPC HX90 od Minisforum

Wszystko to miało zostać w teorii doprawione pastą termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu poprawiającą przewodnictwo cieplne oraz łatwo otwierana obudowa miała zostać wykonana z plastiku wzmocnionego włóknem węglowym.

Masz RTX-a 3080 Ti z serii TUF od Asusa? Lepiej go sprawdź

Wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale sample testowe, które trafiły do bardzo wymagających recenzentów w postaci Gamers Nexus oraz der8auer miały niewiele wspólnego z rzeczywistością...

Sample w przypadku obydwu recenzentów nie wykorzystywały ciekłego metalu na procesorze, a w przypadku sztuki wysłanej do Gamers Nexus resztki ciekłego metalu znajdowały się na wszystkim innym, na czym nie powinny. Warto zaznaczyć, że ciekły metal jest bardzo wydajny, ale niestety przewodzi też prąd i ma tendencje do wyciekania. Wystarczy jedna kropla w niewłaściwym miejscu, aby dokonać zwarcia i zabić komponent.

Do Gamers Nexus trafiła też druga sztuka, która podobnie jak pierwsza nie miała reklamowanego ciekłego metalu na procesorze. Podobny los spotkał też obudowę, w której zastosowano śrubki utrudniające dostęp do sprzętu, a sam plastik wzmocniony włóknem węglowym wygląda na imitację.

Taka wpadka u bardzo dużych recenzentów, podczas gdy pierwsze zamówienia są dopiero wysłane do klientów stanowi ogromny pożar dla działu PR firmy Minisforum. Nie jest to pierwszy, ani ostatni przypadek w historii, ale niech stanowi przestrogę dla innych producentów. Firma oferuje wysyłkę do Polski, ale raczej radzę poszukać innego producenta... Dla przypomnienia ostatnio podobny, albo nawet gorszy problem miał Gigabyte.