Pracownik banku? Nie, to zwykły oszust. Mogła stracić 41 tysięcy

Policja poinformowała o nietypowym, wręcz bezczelnym oszustwie "na pracownika banku". Kobieta otrzymała telefon, w którym ktoś podał się za pracownika banku. Oszust zapytał swoją ofiarę o to, czy wykonywała jakieś przelewy danego dnia, kiedy ta zaprzeczyła, poinformował, że jej konto zostało prawdopodobnie przejęte.

Aby "ratować" kobietę z tej sytuacji, polecił jej zainstalowanie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. Ta oczywiście zgodziła się, lecz z racji tego, że nie była biegła w obsłudze telefonu, poprosiła o pomoc syna. W tym momencie oszust miał ją na widelcu.

Mając dostęp do ekranu jej telefonu, przestępca mógł odczytywać wszelkie dane. W związku z tym zaciągnął kredyt na 41 tysięcy złotych, a następnie rozpoczął okradanie kobiety w dość nietypowy sposób.

Mówił jej, że będzie otrzymywała SMS-y z podanymi konkretnymi kwotami. Miały być to kwoty kredytów, które rzekomi przestępcy zaciągnęli na jej nazwisko. W rzeczywistości były to potwierdzenia transakcji za zakupy w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Mężczyzna zamówił pełen pakiet sprzętów za łączną sumę 41 tys. złotych. W tym miejscu zawiodła czujność kobiety - nie czytała ona treści SMS-ów, skupiała się wyłącznie na tym, czy kwoty, które podaje mężczyzna, zgadzają się z tymi z wiadomości tekstowych. Chętnie przekazywała kody do autoryzacji płatności.