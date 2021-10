Premiera Alder Lake tuż tuż. Intel pokazał finalny produkt

Gregory M. Bryant jest wiceprezesem w Intel Corporation. To on jest odpowiedzialny za strategię biznesową firmy. Bryant, najwidoczniej dumny z nadchodzącej premiery procesorów Alder Lake, postanowił podzielić się ze światem zdjęciem z procesu ich produkcji.

Na wstawionym zdjęciu możemy podziwiać gotowe już procesory z dwunastej generacji. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich fanów nowoczesnych technologii, czekających na premierę Alder Lake. Potencjalni kupujący mogą spać spokojnie, widząc to zdjęcie, bowiem wszystko wskazuje na to, że data rozpoczęcia ich sprzedaży nie jest w żadnym stopniu zagrożona.