Premiera Android 12 już za nami. Pixele dostaną aktualizację później

Jedną z największych zmian w nowym Androidzie jest Material You, będący nową wersją języka projektowania używanego przez Google. Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony nowego wydania , Google stworzył nowy silnik motywów o nazwie monet. Jest on w stanie wygenerować bogatą paletę pastelowych kolorów pochodzących z tapety użytkownika. Te zaś są następnie nakładane na różne części systemu, dzięki czemu cały wygląd interfejsu użytkownika jest bardzo spójny.

Najważniejszą zmianą, biorąc pod uwagę liczne problemy związane z aplikacjami pobieranymi z Google Play, jest jednak panel prywatności. Android 12 pozwala szybko sprawdzić jak często aplikacje żądają dostępu do takich uprawnień jak lokalizacja, kamera i mikrofon. Użytkownik może także szybko zmienić dostępy aplikacji do poufnych uprawnień.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć prywatność użytkownika, za każdym razem, gdy aplikacja uzyskuje dostęp do aparatu lub mikrofonu telefonu, na pasku stanu pojawi się informujący o tym fakcie wskaźnik. Android 12 zyskał także nowe kafelki do szybkiego odcięcia dostępu do kamery i mikrofonu, dzięki czemu żadna aplikacja nie będzie w stanie z nich korzystać.W pierwszej kolejności Android 12 trafi prawdopodobnie do flagowców, których premiery czekają nas pod koniec tego roku. Należy jednak pamiętać, że system nie trafi na wszystkie smartfony.