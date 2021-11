Najpopularniejszym wykorzystaniem VPN jest praca zdalna - gdy zależy nam nie tylko na uzyskaniu dostępu do sieci firmowej, ale i na bezpieczeństwie przesyłanych danych. Pracując z domu, dzięki VPN korzystamy z takiego numeru IP, jaki mielibyśmy w biurze. Dzięki temu możemy korzystać np. z funkcji dostępnych w firmowym CMS. Przesyłane informacje są szyfrowane, zatem mamy pewność, że to, co robimy, nie trafi w niepowołane ręce.