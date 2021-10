Problemy z coolerami. Dotyczą nowych procesorów Intel Alder Lake

Właśnie w drugim przypadku wygląda, że jest problem z równomiernym dociskiem podstawki coolera do rozpraszacza ciepła procesora. Aktualnie każdy producent chłodzeń wypuszcza albo nowe rewizje swoich rozwiązań bądź tworzy montaże przystosowujące stare układy pod nową podstawkę. Do drugiej grupy możemy zaliczyć firmy takie jak np. Noctua bądź Alphacool.

Tymczasem redakcja Wccftech opublikowała zdjęcie pokazujące trzy różne coolery, z których na 2 widzimy skutki nierównomiernego docisku. Zdjęcie prawdopodobnie może pochodzić od MSI, a pokazuje ono AIO MSI K360 / S360, Corsaira H115 oraz CoolerMastera ML. Przyznaje to sama redakcja, która dostała to zdjęcie od jednego ze swoich źródeł.

Jak widać tylko MSI oparte na Aseteku radzi sobie dobrze porównaniu do konkurentów. Problemem może być to, że nowe procesory Intela będą cieńsze o 1 mm w stosunku do aktualnej generacji, o czym już informował jakiś czas temu igorslab.de.