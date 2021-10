Procesory Intel Alder Lake znacznie szybsze. Wydajność zwiększy się o połowę

Na Twitterze pojawiły się kolejne przecieki na temat wersji i7 z dwunastej generacji procesorów o nazwie kodowej Alder Lake. Jeżeli wierzyć zamieszczonemu screenowi, model wykazał imponujący wzrost wydajności, aż o 45 procent w stosunku do poprzedniej generacji od Intela.

Zamieszczony w sieci screen rzekomo pochodzi z CPU-Z. Ten zaś jest niewielkim programem do szczegółowej identyfikacji zainstalowanego w komputerze modelu procesora, płyty głównej, chipsetu, karty graficznej oraz pamięci RAM. Co ciekawe, screen przedstawia benchmark dotyczący wydajności procesora Intel Core i7-12700K.

W testach jednordzeniowych wspomniany model osiągnął 800,2 punktów. Wydajność wielordzeniowa została oceniona na 9423,2 punktów. Znacznie lepiej prezentują się wyniki testów wielordzeniowych. Tutaj wspomniany procesor jest o połowę szybszy w stosunku do poprzedniej generacji.

Należy jednak brać uwagę, że informacje te w żaden sposób nie zostały potwierdzone przez samego procenta. Temu zaś powinno szczególnie zależeć na chwaleniu się tego rodzaju informacjami. O ile producent zarzeka się, że ich sprzęt będzie nieporównywalnie wydajny w stosunku do jakichkolwiek poprzednich modeli, tak nadal brakuje twardych danych z pewnych źródeł.

Jedyne, co wiemy na pewno, to jak będą wyglądać procesory Intel Alder Lake. Jeżeli zaś chodzi o datę premiery samych procesorów, to możemy się ich spodziewać już w połowie października, jeżeli nie wystąpią żadne niespodziewane komplikacje.