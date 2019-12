Pobierz prog​ram

progeCAD Professional to rozwijany przez Włochów program do tworzenia rysunków technicznych 2D i 3D, który z uwagi na swoje możliwości oraz atrakcyjną cenę stanowi bardzo dobrą alternatywę dla AutoCAD-a.

Narzędzie stworzone zostało na bazie IntelliCADa 7.x i cieszy się stale rosnącą popularnością wśród użytkowników na całym świecie - architektów, konstruktorów maszyn i mebli, elektrotechników itp. Dysponuje ono zestawem niezbędnych funkcji oraz narzędzi, dających możliwość tworzenia złożonych i rozbudowanych projektów 2D\3D. Oferowany przez progeCAD interfejs graficzny wzorowany był na innych rozwiązaniach tego typu, przez co problemów z jego obsługą nie napotkają z pewnością osoby, które wcześniej korzystały z jakiegokolwiek innego programu do projektowania CAD.

progeCAD charakteryzuje się pełną kompatybilnością z formatami plików AutoCADa, pozwalając na otwieranie i zapis projektów DXF oraz DWG (stworzonych przy pomocy produktu Autodeska w wersjach 2.5 do 2013). Możliwe jest również tworzenie nowych rysunków w tych formatach, ich modyfikowanie i edycja, a także jakościowy wydruk. Program obsługuje grafikę siatkową, wspiera standardowe polecenia AutoCADa oraz skrypty, czcionki, jest kompatybilny z językiem AutoLISP, a modelowane przy jego użyciu bryły opierają się o architekturę ACIS. progeCAD pozwala eksportować rysunki do formatów JPG i PDF, a także konwertować z PDF do DWG.

Wraz z programem opcjonalnie zainstalowana może być również nakładka EasyArch, zawierająca zestaw narzędzi przydatnych głównie podczas pracy architektów i różnego rodzaju projektantów. Wspiera ona wymiarowanie, pozwalając przy tym na tworzenie i edycję ścian, umieszczanie w projekcie okien oraz drzwi, zarządzanie warstwami, wstawianie parametrycznych bloków, a także projektowanie schodów i dachów. W wersji 2014 pojawiło się wsparcie dla druku 3D.

