Nasze oprogramowanie ZWCAD to najlepszy program do projektowania z bezterminową licencją, który pozwoli Ci na przyjemną pracę bez ograniczeń.

Projektanci mogą pracować szybciej i łatwiej z formatami DWG/DXF dzięki wydajnemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi oraz przyjemnej dla oka szacie graficznej. ZWCAD jest świetnym rozwiązaniem, które cenią sobie zarówno doświadczeni inżynierowie, jak i osoby początkujące! Oddajemy do Twojej dyspozycji najlepszy program do projektowania, który usprawni sporządzanie projektów technicznych i dopracowywanie ich w każdym najmniejszym szczególe.

Wiele wersji językowych do wyboru - możliwość przełączania w razie potrzeby. Oznacza to, że w ramach jednej licencji możesz korzystać z kilku wersji językowych, na przykład - polskiej, angielskiej, czeskiej i niemieckiej.

Funkcja edycji programu CAD - u nas możesz dopasować program CAD do swoich zawodowych preferencji. ZWCAD doskonale sprawdza się w wielu branżach, ponieważ pozwala dostosować oprogramowanie do własnych potrzeb. Wszystko za sprawą nakładek, takich jak: ZWCAD Architecture, ZWCAD Mechanical czy ZWCAD Traffic.

Projektowanie CAD (ang. Computer Aided Design) to projektowanie wspomagane komputerowo, co czyni je doskonałym narzędziem do tworzenia projektów. Projektowanie nigdy nie było tak przyjemne! Oprócz tego programy CAD pozwalają szybciej i efektywniej sporządzać nowe projekty, co pozwala na znaczne skrócenie czasu, który musimy poświęcić na stworzenie nowego produktu.