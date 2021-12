Program Roku 2021: Przystępny, prosty i użyteczny

Imperatory WP są idealnym wydarzeniem do tego, żeby wybrać program roku i przy okazji docenić pracę, jaka została włożona w stworzenie jego kolejnej, doskonalszej odsłony. Decyzję zostawiamy w rękach naszych czytelników i z niecierpliwością wyczekujemy dnia, w którym zostanie wyłoniony najlepszy program roku 2021.

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 11 ma być nowym rozdziałem w rozwoju PC. Czy tak faktycznie jest? Dowiemy się między innymi dzięki głosom oddanym w plebiscycie Imperatory WP, więc gorąco zachęcamy do wytypowania króla programów.

Windows 11 oferuje między innymi zmiany wizualne w zakresie interfejsu, wiele odświeżonych okien systemowych, a także nowe kontrastowe zestawy, które stworzono z myślą o osobach mających problemy ze wzrokiem. Poprawiono obsługę wielu monitorów, a także obsługę w urządzeniach z dotykowym ekranem. Zadbano także o możliwość bezpośredniego ładowania danych do pamięci karty graficznej oraz o integrację z Xbox Game Pass, co powinno ucieszyć miłośników rozrywki elektronicznej.

Android 12

Android 12 od Google nie jest robotem przypominającym człowieka, ponieważ to tylko system operacyjny. Trochę szkoda, ale trzeba przyznać, że jego nowa odsłona niesie za sobą zmiany wizualne, które podobają się wielu osobom. Poprawiono układ ekranu blokady, wprowadzono tryb jednoręczny, pomyślano o panelu gamingowym. Ta ostatnia z przykładowych nowości wiąże się z opcją łatwego pomiaru klatek na sekundę oraz nagrywania ekranu.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na świetną rzecz, czyli ulepszone zarządzanie prywatnością i ułatwione sprawdzanie np. tego, jak często aplikacje chcą wyjątkowo poufnych uprawnień. Nie da się ukryć, że Android to aktualnie jeden z najważniejszych systemów operacyjnych, ale prawdziwe pytanie brzmi, czy Android 12 podbił serca naszych czytelników? Zachęcamy do oddawania głosów na program roku 2021.

Blender 3.0

Blender 3.0 od Blender Foundation to bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki 3D, a przecież wiadomo, że jak coś jest za darmo, to musi być dobre, prawda? Żartujemy. Program jest świetny ze względu na oferowane możliwości, a nie swoją „darmowość”. Warto zaznaczyć, że nowości związane z wersją 3.0 to między innymi szybsze ładowanie plików, wydajniejszy silnik renderujący, dodatkowe opcje pozwalające na lepszą personalizację, usprawnienia w zakresie np. łatwego uzyskania bardziej realistycznej skóry postaci, a także dopracowany Asset Browser.

Wyżej podaliśmy kilka fajnych nowości, lecz to tylko wybrane przykłady, a ogrom wszystkich zmian może się okazać przytłaczający. Ostatecznie temat sprowadza się do tego, że Blender 3.0 stanowi świetną alternatywę dla 3DS Max i jest ceniony przez wielu profesjonalistów na całym świecie. Czy nasi czytelnicy uznają Blender 3.0 za program roku? Głosy oddane w plebiscycie pozwolą na poznanie odpowiedzi.

DaVinci Resolve 17

DaVinci Resolve 17 od BlackMagic Design to nowa wersja profesjonalnego oprogramowania do nieliniowej edycji wideo z zaawansowanymi narzędziami przeznaczonymi do kontroli oraz korekty kolorów. Brzmi super, ale to nie koniec, bo pomimo tego, że jest to program w dużej mierze przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników, to charakteryzuje się niezwykle intuicyjnym interfejsem. Innymi słowy DaVinci Resolve 17 jest dla całej rodziny, bo każdy się w nim odnajdzie.

Najnowsza wersja to szereg ulepszeń oraz nowości, a jedną z bardziej interesujących informacji jest fakt, że dzięki pełnej obsłudze chipów Apple M1 Pro oraz ‌M1‌ Max, DaVinci Resolve 17 pozwoli na kilka razy szybszą edycję filmów. To ważne, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości każdy narzeka na brak czasu, więc szybciej znaczy lepiej! Dlatego zachęcamy do błyskawicznego głosowania na najlepszy program roku i zdecydowania o tym, czy DaVinci Resolve 17 będzie zwycięzcą.

Microsoft Office 2021

Tworzenie tabelek i pisanie raportów nigdy nie było tak przyjemne! Być może trochę przesadzamy, ale trzeba przyznać, że Office od Microsoftu to pakiet niezwykle popularnych narzędzi do pracy. Office 2021 stanowi interesującą alternatywę dla tych, którzy nie chcą brnąć w subskrypcję Microsoft 365.