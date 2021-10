Przed Facebookiem. Gdzie spędzaliśmy czas przed jego powstaniem? (opinia)

Przed "czasami Facebooka" moja internetowa komunikacja opierała się na wykorzystaniu Gadu-Gadu, co wspominam do dzisiaj - zawsze z utęsknieniem. Szkoda, że obecnie komunikacja przeniosła się na inne kanały, bo GG miało w sobie "to coś". No i służyło tylko w jednym celu, bez otoczki naklejek, animacji i innych, mimo wszystko zbędnych dodatków.