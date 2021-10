Przekieruj paczkę w aplikacji InPost Mobile

Życie bywa nieprzewidywalne. Zamawiasz coś ze sklepu internetowego i na stronie jest czas wysyłki 1-2 dni, kurier też potrzebuje 1-2 dni, więc twoja paczka może dotrze jutro, a może za cztery dni, a jak po środku wypadnie weekend, to może nawet za sześć dni. No a jak cię nie będzie w domu, to kurier pocałuje klamkę i odjedzie z twoją paczką. Pół biedy jak chociaż zadzwoni, ale takiego obowiązku nie ma. Kiedyś nadawca pomylił mój adres e-mail, więc o tym, że w ogóle jedzie do mnie paczka dowiedziałem się dopiero z SMSa z informacją, że czeka w punkcie odbioru, ale oczywiście nadal mnie nie było, więc potem ktoś uczynny musiał szukać tego punktu odbioru w zupełnie nieznanej sobie okolicy. A mogli wysłać do Paczkomatu. Podsumowując, kurier może nie zastać cię w domu i to jest problem. Co z tym problemem zrobić?

Śledzić przesyłki

Aplikacja InPost Mobile oferuje jeden z najprostszych sposobów śledzenia przesyłki kurierskiej i warto z tej opcji skorzystać jeśli nie chcesz żeby paczka cię zaskoczyła. Chcesz śledzić przesyłki, bo wtedy wiesz kiedy nadawca oddaje paczkę operatorowi, kiedy dociera ona do sortowni i oddziałów operatora i kiedy kurier odbiera paczkę z ostatniego z nich żeby ci ją dostarczyć. Dzięki temu wiesz kiedy masz siedzieć na miejscu i czekać na kuriera. Oczywiście można też śledzić paczkę przez wyszukiwarkę na stronie operatora albo zapytać o nią chatbota, ale aplikacja InPost Mobile jest zdecydowanie najprostszą opcją, bo przesyłki zarejestrowane na twój numer telefonu są automatycznie dodawane do listy w aplikacji, dzięki czemu wszystkie są zawsze w jednym miejscu. Aplikacja może nawet automatycznie wyświetlać powiadomienia kiedy zmienia się status przesyłki, żeby nic ci nie umknęło. No i ma jeszcze kilka fajnych funkcji...

Przekieruj paczkę z aplikacją InPost Mobile

Aplikacja InPost Mobile oferuje też opcję przekierowania przesyłki kurierskiej do Paczkomatu, punktu obsługi, lub na inny adres. Wystarczy, że otworzysz aplikację InPost Mobile i na liście przesyłek wybierzesz interesującą cię paczkę, a w jej opisie znajdziesz przycisk umożliwiający przekierowanie przesyłki. Jako miejsce docelowe możesz wybrać dowolny Paczkomat InPost lub punkt obsługi w promieniu dziesięciu kilometrów od oryginalnego adresu dostawy. Przesyłka poczeka tam na ciebie standardowe 48 godzin. Ostatnio zdarzyło mi się, że sklep odmówił wysłania zamówienia do Paczkomatu w ramach darmowej dostawy, ale była opcja wysyłki kurierem InPost. Zamówiłem, przekierowałem do Paczkomatu i odebrałem przesyłkę w dogodnym dla siebie czasie. Oczywiście przekierowanie do Paczkomatu jest możliwe tylko pod warunkiem, że paczka zmieści się do skrytki. To nie jest problemem jeśli skorzystasz z opcji przekierowania paczki na inny adres na tej samej ulicy, innymi słowy do sąsiadów.

Odbierasz z Paczkomatu później

Aplikacja InPost Mobile ma też coś dla zaoferowania tym, którym to wszystko nie wystarczy. Jeżeli po przekierowaniu przesyłki do Paczkomatu InPost wciąż nie jesteś w stanie odebrać jej na czas, aplikacja też może ci pomóc. Wiadomo, życie jest nieprzewidywalne. Chociaż masz 48 godzin żeby odebrać paczkę z Paczkomatu, to czasem nie jest to wystarczająco dużo czasu. Może przesyłka przyszła niespodziewanie, może zamówiłeś coś z niesprecyzowanym czasem dostawy - w zagranicznym serwisie albo w przedsprzedaży - może po prostu wypadł ci nagły wyjazd... tak czy siak, nie ma cię przez te 48 godzin, albo nie masz możliwości pójścia do Paczkomatu (choćby z powodu choroby). Aplikacja InPost oferuje ci wtedy dwie opcje. Pierwsza, to udostępnienie innej osobie kodu odbioru. Można go wysłać z poziomu aplikacji, na przykład SMSem, i odbiorca musi tylko wpisać twój numer telefonu i kod odbioru na ekranie Paczkomatu InPost żeby otworzyły się drzwiczki skrytki z twoją przesyłką. Jeżeli nie masz kogo poprosić o odebranie paczki, nie chcesz tego robić, albo po prostu nie jest to dla ciebie wygodna opcja, to możesz również skorzystać z opcji przedłużenia jej pobytu w Paczkomacie. Kiedy zbliża się termin odbioru paczki (na 12 h przed upływem dotychczasowego terminu odbioru lub 24 h jeżeli paczka czeka w punkcie InPost o ograniczonych godzinach otwarcia) na liście przesyłek i w szczegółach paczki w aplikacji pojawi się żółty przycisk "Przedłuż". Musisz tylko kliknąć w tenże przycisk i zapłacić za przedłużenie korzystając z wybranej formy płatności (BLIK, szybki przelew on-line lub karta płatnicza). Za jedyne 7,99 zł możesz przedłużyć czas pobytu paczki w Paczkomacie o dodatkowe 24 h. Możesz to również robić wielokrotnie, jeśli potrzebujesz więcej czasu. Zaktualizowany termin odbioru paczki można sprawdzić w aplikacji w szczegółach paczki lub na liście przesyłek.

Co jeszcze daje aplikacja?

Aplikacja InPost Mobile ma też parę innych użytecznych funkcji. Możesz na przykład udostępnić przesyłkę do obserwowania innym użytkownikom aplikacji - pojawi się wtedy na ich liście przesyłek. Możesz również otwierać za pomocą aplikacji InPost skrytki Paczkomatów: albo wyświetlając kod QR na ekranie, albo korzystając ze zdalnego otwierania skrytki. Kod QR znajdziesz w opisie paczki w aplikacji. Znajdziesz tam również przycisk otwierający skrytkę. Jeżeli jesteś przy Paczkomacie, w którym czeka twoja przesyłka, to po naciśnięciu przycisku otworzy się odpowiednia skrytka. Łatwo, bezkontaktowo i omijając kolejki. Możesz również nadac paczkę za pomocą aplikacji InPost Mobile, wówczas nie potrzebujesz drukować etykiety.