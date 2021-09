Przemysław Koch został nowym szefem Centralnego Ośrodka Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Nowy dyrektor COI to doświadczony menedżer IT, który z sukcesem zrealizował unikalne w skali kraju projekty, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w jednostkach administracji państwowej.