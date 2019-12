20.11.2017 17:05 • Recenzja do wersji 4.0

Używam od lat, najlepszy i najszybszy jak umie się go skonfigurować :)

Do tego łatwo ładuje 'ipfilter.dat' (można zautomatyzować) co skutkuje brakiem połączeń i podobną z ochroną jaką daje peerblock!

Ponad to - wbudowana wyszukiwarka torrentów bije na głowę wszelkie agregatory i pojedyncze strony. Jedynie wymaga Pythona ale to jak większość w tych czasach.

Polecam.