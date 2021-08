Bieżące lato obfituje w niespokojną pogodę i często błękitne, czyste niebo w słoneczn dzień może niespodziewanie przerodzić się w gwałtowną burzę i nawalny wiatr. Dobrze jest wiedzieć, kiedy możemy spodziewać się zmiany pogody, żeby nie dać się zaskoczyć burzy. Na szczęście jest kilka niezłych narzędzi cyfrowych, które to ułatwiają. Zestawiliśmy kilka stron internetowych i aplikacji, pozwalających przewidywać i śledzić burze.

Strona IMGW (https://meteo.imgw.pl/dyn/) oferuje dynamiczny podgląd zjawisk atmosferycznych, prezentując je w sposób dobrze znany wszystkim użytkownikom serwisu Windy.com. Po kliknięciu w menu opcji "Prognoza zagrożeń meteo" zobaczymy znacznie bardziej statyczną mapę, na której zaznaczone zostały tereny, gdzie przewidywane są burze. Po najechaniu myszką na dany region wyświetlą się dodatkowe informacje: dzień i godzina wystąpienia możliwej burzy, oraz jej siła. Ostrzeżenia podawane są z dokładnością do powiatu, na trzy dni naprzód.

Największy chyba "kombajn" pogodowy, dostępny w formie witryny internetowej i aplikacji. Prezentowane dane o burzach pochodzą zarówno z radarowych obserwacji formujących się komórek burzowych, jak i sieci wykrywającej wyładowania atmosferyczne. Windy pokazuje przewidywane lokalizacje burz na tydzień naprzód, natomiast dane wejściowe są odświeżane standardowo co 8 godzin, lub co 3 godziny dla subskrybentów usługi Windy Premium.

Odświeżana w czasie niemal rzeczywistym (bo czymże jest 60 sekund!) mapa wyładowań atmosferycznych na całym świecie. Dane pochodzą z ostatnich 20 minut i są pobierane z sieci detektorów wyładowań - co ciekawe, na mapie https://www.blitzortung.org/pl/live_lightning_maps.php można śledzić też, które detektory wykryły dane wyładowanie! Dostępne są też dane archiwalne. Serwis oferuje aplikację na iOS (BlitzortnungLive) i Androida (Blitzortnung Viewer)

Strona prowadzona przez niemieckojęzyczną firmę UBIMET, oferująca ostrzeżenia przed zjawiskami meteorologicznymi, w tym burzami. Poziom zagrożenia reprezentowany jest kolorem na mapie, a po kliknięciu na dany region zobaczymy kolejne zbliżenia, aż do poziomu powiatu, gdzie wyświetlony zostanie przewidywana pora wystąpienia i opis nadchodzących zjawisk. Serwis udostępnia prognozy na dwa dni naprzód.

Na tej stronie można zobaczyć obraz zestawiony z danych z radarów pogodowych w całej Unii Europejskiej (Wielka Brytania jeszcze nie odpięła swoich z tej sieci). Dane odświeżane są co około 10 minut, można też zobaczyć animację wykorzystującą dane archiwalne (do 6 godzin wstecz), co pozwala zorientować się w trendach przemieszczania się chmur i wiążących się z nimi zjawisk.