RazerCon 2021. Mnóstwo nowości, a w tym maska RGB bądź komponenty PC

Firma już od dłuższego czasu jest obecna na rynku laptopów, poczynając od gamingowej serii Blade, a kończąc na cywilnym Razerbooku. Teraz Razer przygotował prawdziwą ofensywę komponentów, wiec jeśli ktoś chciał złożyć PC-ta na częściach Razera, to teraz będzie miał na to szansę.

Razer KATANA to modularne zasilacze ATX z certyfikatem Platinium, który karze domniemywać, że będą to jednostki korzystające najwyższej jakości komponentów elektrycznych. Zasilacze będą dostępne w kilku wersjach mocy od 750 do 1200 watów. To sporo, ale w sprzedaży będzie też model o mocy 1600 W z certyfikatem Titanium. Wszystkie z wymienionych zasilaczy będą wyposażone półpasywny układ chłodzenia oraz podświetlenie ARGB kompatybilne z Razer Chroma.