Rdzeń PlayStation 5 w całej okazałości. Fotografia w wysokiej rozdzielczości

Układ AMD o kryptonimie Oberon składa się z rdzeni ZEN2 oraz układu graficznego opartego na architekturze RDNA2 . Sercem systemu jest osiem rdzeni ZEN2 z obsługą 16 wątków taktowanych zegarem 3,5 GHz. Z kolei GPU składa się z 36 bloków obliczeniowych i jest taktowane zegarem 2,23 GHz. Skutkuje to mocą obliczeniową 10,3 TeraFLOP.

Co ciekawe ten sam układ jest sercem procesora AMD 4700S. Jedyną różnicą jest to, że część GPU jest w nim nieaktywna. Zamiast zutylizować uszkodzone układy z konsol, AMD sprzedaje je jako procesory, co jest standardem w branży. Normą jest, że niższe układy z tej samej serii pochodzą z jednego rdzenia tyle, że część bloków jest nieaktywna.