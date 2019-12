Pobierz progra​m

reaConverter to jeden z najszybszych programów, dzięki którym można masowo przekonwertować obrazy, wprowadzając do nich po drodze pewne zmiany lub nakładając efekty.

Program reaConverter w wersji darmowej, czyli Lite, pozwala na konwersję obrazów między pięcioma formatami: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. Do przetwarzania wykorzystuje ten sam wielowątkowy silnik, co płatne wydania, co zapewnia mu imponującą wydajność. Poza tym zawiera wszystkie możliwości modyfikacji z pełnej wersji, można więc zmieniać rozmiar, obracać je o dowolny kąt czy dodawać znaki wodne w wybranym miejscu.

Dalsze operacje pozwalają na usuwanie artefaktów kompresji JPEG, antyaliasing, odszumianie oraz zgrubną korekcję geometrii obiektywu. Warto wykonać te zadania przed nakładaniem efektów, przycinaniem zdjęcia czy dodawaniem ramek. Nie zabrakło możliwości dostosowania jasności, nasycenia barw, wyostrzania i nakładania na zdjęcia różnych filtrów. Kolejki modyfikacji można zapisywać do ponownego wykorzystania, podobnie jak listy plików.

Uwaga!

Po instalacji programu możemy korzystać z programu ograniczonego do pięciu plików na jedną operację. Darmowa rejestracja pozwala na korzystanie z pełni możliwości wersji Lite (5 formatów plików i wszystkie możliwości przetwarzania).

Jeśli jej możliwości okażą się za małe, można kupić licencje na bardziej rozbudowane wersje. Różnice zostały opisane na stronie producenta.