Realme Book Slim: Znamy datę polskiej premiery hitowego notebooka

Wczoraj Polskę odwiedził Madhav Sheth, współzałożyciel, wiceprezes i dyrektorem generalny Realme. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat planów firmy wobec naszego kraju i pomysłów na to, jak najlepiej trafić do polskich użytkowników - całość rozmowy już wkrótce. Wśród innych rzeczy Madhav powiedział nam, kiedy można się spodziewać polskiej premiery Realme Book Slim: według słów prezesa firmy, ich pierwszy notebook pojawi się w naszych sklepach "przed Black Friday", czyli do 26 października.