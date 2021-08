Reddit jest wyceniany na 10 mld dolarów. Wciąż planuje wejście na giełdę

W wywiadzie dla The New York Times współzałożyciel i dyrektor generalny forum internetowego Steve Huffman powiedział, że firma pozyskała 410 mln dolarów finansowania od Fidelity Investments, zwiększając tym samym swoją wartość do ponad 10 mld dolarów. Przy czym oczekuje się, że ostatnia runda wzrośnie nawet do 700 milionów dolarów.