Reklamy w WhatsApp. To plan na przyszłość popularnego komunikatora

Twórcy uznali, że to ogromne brazylijskie miasto, w którym aż roi się od niewielkich biznesów, będzie świetnym miejscem na testowanie tego typu funkcji. Ma ona w końcu służyć przede wszystkim do odkrywania ciekawych miejsc, takich jak choćby lokale gastronomiczne.

Poza tym, że WhatsApp zyskuje kolejne funkcje, bardziej lub mniej potrzebne, pojawią się w nim też reklamy, czyli coś, z czego nikt się cieszyć nie będzie. Nie określono jeszcze, kiedy trafią one do komunikatora. Ma być to jednak jeden ze sposobów Facebooka na zarabianie na popularności aplikacji.