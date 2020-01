Pobierz progra​m

rekordbox jest narzędziem przygotowanym z myślą o DJ-ach, a więc profesjonalnych użytkownikach, którzy poszukując oprogramowania ułatwiającego im prowadzenie rozmaitych imprez.

Co ciekawe, rekordbox został przygotowany przez doskonale znaną firmę Pioneer, która zajmuje się produkcją sprzętu muzycznego i wielu innych urządzeń od 1938 roku. Wspomniany koncern postanowił udostępnić narzędzie zawierające wszystko, co niezbędne w trakcie pracy na stanowisku DJ-a, dbając jednocześnie o to, by rekordbox charakteryzował się intuicyjnym i czytelnym interfejsem użytkownika.

rekordbox pozwala na łatwe i szybkie tworzenie list odtwarzania, umożliwia dodawanie przejść między piosenkami, a także modyfikowanie utworów w taki sposób, by nie doprowadzić do sytuacji, w których niektóre kawałki odtwarzane są bardzo głośno, podczas gdy następnie zdecydowanie ciszej.

Oprócz powyższych funkcji rekordbox umożliwia przygotowywanie rozmaitych materiałów oraz obróbkę zarejestrowanych już dźwięków. Sprawia to, że możemy nie tylko przygotowywać się do pracy, nie tracąc w trakcie występu cennego czasu, ale także odpowiednio ulepszać posiadane już nagrania w domowym zaciszu.