Rekrutacja programisty kosztuje nawet 25000. Rozwiązaniem akwizycja?

Wbrew temu, co się mówi, w branży IT wciąż brakuje rąk do pracy. Rekrutacja programisty to proces długi i kosztowny. Prezesi spółek zajmujących się tworzeniem oprogramowania opowiedzieli o preferowanych metodach budowania zespołów.

Wiele osób twierdzi, że na rynku programistów mamy do czynienia z przesyceniem. Fakty mówią co innego. Studia deweloperskie potrzebują specjalistów. Problemem może być co najwyżej wejście do branży, szczególnie dla osób, które liczą, że szybki kurs pozwoli im znaleźć dobrze płatną pracę z pełnym pakietem benefitów. Okazuje się, że rekrutacja programisty to dla wielu firm niemały problem. Dlatego często decydują się na akwizycję.

Akwizycja, to przejęcie przez większy podmiot mniejszej firmy, wraz z ułożonymi już strukturami kadrowymi. Zdaniem Radomira Kucharskiego, wiceprezesa ds. produkcji w Incuvo S.A., jest to bardzo efektywna forma pozyskiwania pracowników.

- Wynika to z wielu korzyści, jakie niesie przejęcie całego zespołu versus budowanie zespołu od zera. Przy projektach informatycznych zgranie i dobra organizacja pracy ma kolosalny wpływ na wydajność i jakość pracy zespołu, a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem odpowiedniej klasy fachowców w dzisiejszych czasach, budowanie dużych zespołów może trwać latami.

Spółka Invuvo S.A. dokonywała już akwizycji w zeszłym roku, dzięki czemu może bezpośrednio oszacować skuteczność tej metody rozbudowywania przedsiębiorstwa. Jak zauważa jednak Radomir Kucharski, do tego procesu nie można podchodzić zbyt optymistycznie.

- Mamy jednak świadomość nie tylko z korzyści, ale i wyzwań, które towarzyszą procesowi akwizycji, dlatego bardzo dokładnie analizujemy każdą taką możliwość.

Rekrutacja programisty kosztuje nawet 25 tys. złotych

Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola S.A., czyli przedsiębiorstwa zajmującego się aplikacjami mobilnymi, jest krytycznie nastawiony do korzystania z zewnętrznych rekruterów.

- Escola w przeciwieństwie do większości podmiotów nie korzysta z usług rekruterów. Uważamy, że są oni pomocni, ale jeszcze lepiej gdy programiści samodzielnie zgłaszają się do firmy! I w naszym wypadku tak się nadal dzieje.

Wojewodzic podkreśla, jak wysokie są koszty pozyskania programisty. Kosztowna jest nie tylko sama usługa rekrutacji. Trzeba także pamiętać, że ze względu na małą dostępność rekruterów, zatrudnienie pracownika odkłada się w czasie. To może powodować opóźnienia w realizacji projektu, te z kolei przekładają się na straty.

- Koszt pozyskania programisty to 1-3 pensji. Rekruterzy wezmą od 25000 opłacanego "za sukces". Należy jednak pamiętać, że popyt na programistów zrodził obecnie gigantyczny popyt na usługi Rekruterów. I obecnie coraz częściej trzeba czekać w kolejce kilka miesięcy na swoją kolej, by mieć przydzielonego Rekrutera, by w ogóle zacząć proces!

Trzy sposoby, by rekrutować pracownika

Zdaniem prezesa firmy Escola S.A. są tylko trzy możliwości, by zachęcić specjalistę z branży IT do podjęcia pracy w danym przedsiębiorstwie:

Dobrze płacić, co najmniej tak jak oferuje rynek, a stawki rosną z roku na rok, Oferować ciekawe projekty i możliwość pracy z innymi ekspertami. Programistę dużo bardziej niż owoce i lunche motywuje wyzwanie informatyczne i praca w doświadczonym zespole, Atmosfera. Przy czym uważam, że gadżety i imprezy firmowe to jedynie dodatek. Dużo ważniejszy jest wzajemny szacunek, dobra komunikacja, a czasem konieczność pozbycia się osoby, która tej atmosferze szkodzi - wylicza Krzysztof Wojewodzic.