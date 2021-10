Rillavoice może zwiększyć sprzedaż. SI przeanalizuje rozmowy sprzedawców z klientami

Niejednokrotnie pojawiają się również pytania o legalność nagrywania rozmów ze sprzedawcami. W przypadku większości rynków poza Unią Europejską jest to w pełni legalne i nie ma co do tego wątpliwości. Sytuacja w UE jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego też stosujemy wszystkie dodatkowe zabezpieczenia, jak eliminowanie danych personalnych, zmiana głosu klienta lub nawet całkowita eliminacja części konwersacji w której wypowiada się klient. Byliśmy w stanie stawić czoło tym wyzwaniom i już teraz mamy pierwszych klientów z Wysp Brytyjskich, w których prawo w kwestii nagrywania rozmów jest takie samo, jak to znane nam w Polsce z RODO.