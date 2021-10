Robisz to w mediach społecznościowych? Tych 5 błędów popełniamy najczęściej

Warto też zwrócić uwagę na wpisy, w których zostaliśmy oznaczeni. Często robią to boty lub osoby kompletnie nam nieznane, a to znów może doprowadzić do naruszenia naszej reputacji w sieci. Choć chęć posiadania jak największej liczby obserwatorów lub znajomych może być kusząca, nie należy również zaakceptować zaproszeń od obcych osób, żeby uniknąć umożliwienia im dostępu do naszych treści.