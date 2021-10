Robisz zakupy na Allegro? Uważaj, oszuści tylko czekają na twój błąd

Jak wyjaśnia CSIRT KNF, kradzież odbywa się pod przykrywką sprzedaży. Oszuści oferują różnego rodzaju przedmioty w atrakcyjnych cenach, a dokończenie zakupu wymaga logowania do serwisu Allegro lub Facebook. Po zalogowaniu jesteśmy przekierowywani na fałszywą stronę Banku Pocztowego, gdzie widnieje polecenie przelewu. Jego wykonanie jest jednoznaczne z utratą pieniędzy. Nabywca nigdy nie otrzyma interesującego go przedmiotu. Zamiast tego przyczyni się do wzbogacenia oszustów.

Przejęte dane do logowania w serwisach Allegro czy Facebook mogą być wykorzystywane do dalszych oszustw. W przypadku Facebooka, przestępcy bardzo często używają zhakowanych kont do rozpowszechniania scamu. Wielokrotnie pisaliśmy o incydentach, kiedy to cyberprzestępcy manipulowali naszymi emocjami i zachęcali do kliknięcia w link znajdujący się w mediach społecznościowych. Link prowadził do strony, która rzekomo pokazywała nagrania z brutalnego pobicia, porwania dziecka czy gwałtu. Oczywiście, wcześniej domena prosiła o zalogowanie w celu potwierdzenia wieku.