Routery Netgear z lukami bezpieczeństwa. Musisz pobrać aktualizację

Ogólnikowo problem został opisany w notatce bezpieczeństwa na stronie Netgear. Chodzi o podatności, którym przypisano kody PSV-2020-0363, PSV-2020-0364 oraz PSV-2020-0365 . Luki nie zostały oznaczone numerami CVE. Jak podaje Netgear, problem dotyczy routerów z serii DGN2200v1, które korzystają z oprogramowania starszego niż v1.0.0.60 . Co ciekawe problem pomógł zidentyfikować Microsoft, co szczegółowo pisał w swoim wpisie na blogu .

Właściciele zagrożonych routerów Netgear z niezaktualizowanym oprogramowaniem są zachęcani, by jak najszybciej zainstalować najnowszy firmware. By to zrobić, należy odwiedzić stronę Netgear Support, a tam odnaleźć swój model routera, przejść do sekcji pobierania i wybrać najnowszy plik, którego nazwa zaczyna się od "Firmware Version" w sekcji "Current Versions". Później należy postępować według instrukcji instalacji dla konkretnej wersji oprogramowania i urządzenia.