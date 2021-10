Rozdali ludziom miliony w kryptowalucie. Teraz ładnie proszą o ich zwrot

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. No chyba, że ładnie poprosi o zwrot. Polskie przysłowie idealnie oddaje sytuację, która spotkała użytkowników popularnego protokołu obstawiania finansów zdecentralizowanych (DeFI) Compound.

Leshner opublikował na Twitterze post, w którym prosi o zwrot rozdysponowanych milionów, sugerując nawet, że ci, którzy zwrócą fundusze, mogą zatrzymać 10 proc. jako nagrodę za zrobienie dobrego uczynku. Tym, którzy nie zwrócą pieniędzy, Leshner zagroził, że zostaną one zgłoszone jako dochód do IRS (Urząd podatkowy w USA).

Compound to platforma pożyczek kryptowalutowych, umożliwiająca zarówno inwestorom, jak i pożyczkobiorcom wymianę aktywów bez tradycyjnych usług bankowych. Pieniądze zostały najwyraźniej przesłane przez błąd w tym, co miało stanowić standardową aktualizacją do inteligentnego kontraktu. Zamiast tego przez pomyłkę niektórzy użytkownicy otrzymali duże ilości COMP – rodzimego tokenu platformy.